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Yenişehir'de gerginlik (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 19:12 | Son Güncelleme

12 KİŞİ YARALANDI Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bugün, doğu illerinden gelen iki aşiretin fertleri arasında çıkan kavgayı sona erdirmek için güvenlik güçlerinin havaya ateş açtığı öğrenildi.

Yenişehir'de gerginlik (3)

12 KİŞİ YARALANDI
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bugün, doğu illerinden gelen iki aşiretin fertleri arasında çıkan kavgayı sona erdirmek için güvenlik güçlerinin havaya ateş açtığı öğrenildi. Kavgada 7'si güvenlik görevlisi olmak üzere 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 2'sinin Bursa'da Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, 7 kişinin ise ayakta tedavi edilip taburcu edildiği belirtildi. Yenişehir'de polis ve jandamanın aldığı önlemler de artırıldı.

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Yenişehir'de gerginlik (3)Yenişehir'de gerginlik (3)

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