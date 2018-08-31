Yenişehir'de gerginlik (3)

12 KİŞİ YARALANDI

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bugün, doğu illerinden gelen iki aşiretin fertleri arasında çıkan kavgayı sona erdirmek için güvenlik güçlerinin havaya ateş açtığı öğrenildi. Kavgada 7'si güvenlik görevlisi olmak üzere 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 2'sinin Bursa'da Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, 7 kişinin ise ayakta tedavi edilip taburcu edildiği belirtildi. Yenişehir'de polis ve jandamanın aldığı önlemler de artırıldı.

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