Yenişehir'de gerginlik (4)

5 GÖZALTI

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bugün, doğu illerinden gelen iki ayrı grup arasında akşam çıkan kavgada 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olay anında tarafları ayırmak isteyen sivil giyimli İlçe Emniyet Müdürü Ümit Güner'i tanımayan kalabalığın kendisine karşı gelmesi sonucu polis havaya ateş açtı. Her iki gruptan yaralıların hastaneye gitmesi sonucu toplanan kalabalık, hastaneden uzaklaştırıldı. Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Yenişehir Cumhuriyet Başsavcısı Veysi Oktay ve Yenişehir Jandarma İlçe Komutanı Albay Hakan Cirit, hastanenin bahçesine gelerek gelişmeleri takip etti.

