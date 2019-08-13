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Yenişehir’deki orman yangınında yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 15:35 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde geçen hafta meydana gelen orman yangınıyla alakalı 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Yenişehir’e bağlı Selimiye Mahallesi’nde 9 Ağustos günü yaşanan orman yangınının sorumlusu olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde geçen hafta meydana gelen orman yangınıyla alakalı 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yenişehir’e bağlı Selimiye Mahallesi’nde 9 Ağustos günü yaşanan orman yangınının sorumlusu olarak 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin Bursa Erikli’de demir doğramacılık işi yaptığı, bu kişilerin Selimiye yakınlarında prefabrik montajı için çalışırken kaynak makinesinden sıçrayan alevlerin ormana ulaştığı belirtildi. İlçede Yeniköy yakınlarında büyüyen orman yangını Selimiye Mahallesi’ndeki ormanlık alana yayılmış ve 50 hektar alan küle dönmüştü.

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