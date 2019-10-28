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Yenişehir’e yeni kapalı pazar yeri yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 16:42 | Son Güncelleme

Yenişehir’de uzun zamandır yapılması gündemde olan kapalı pazar yeri inşaatına başlanıyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Kapalı pazar ile ilgili projenin ihalesi bitti.

Yenişehir’e yeni kapalı pazar yeri yapılacak

Yenişehir’de uzun zamandır yapılması gündemde olan kapalı pazar yeri inşaatına başlanıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Kapalı pazar ile ilgili projenin ihalesi bitti. Yapacağımız her şey belli oldu. Sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş bizi destekliyor. Yıl başından sonra şubat veya mart aylarında kapalı pazar yerinin temeli atılacak. Yenişehirli vatandaşlarımıza da müjdeyi buradan vermiş olalım. Bu projede Büyükşehir Belediyesinin desteği çok büyük, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Alinur başkanımızla projeye dair oturduk, bizim istediğimiz şekilde anlaştık. Olması gerekeni yapıyoruz. Bizim şartlarımız belli, Türkiye’nin ekonomik şartları belli, ama Yenişehir’e yakışacak güzel bir pazar yerimiz olacak" dedi.

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