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Yenişehir’in öncelikleri masaya yatırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 13:47 | Son Güncelleme

Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehirli muhtarları tek tek dinledi ve öncelik sırasına göre ihtiyaç duyulan hizmetlerin bir bir yerine getirileceğini söyledi.Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Orhan Yıldız, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile muhtarlar katıldı.

Yenişehir’in öncelikleri masaya yatırıldı

Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehirli muhtarları tek tek dinledi ve öncelik sırasına göre ihtiyaç duyulan hizmetlerin bir bir yerine getirileceğini söyledi.
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Orhan Yıldız, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile muhtarlar katıldı. Seçimlerin 31 Mart’ta bitmiş görünmesine rağmen, İstanbul seçimlerinin süreci uzattığını hatırlatan Başkan Aktaş, seçimlerin ardından göreve gelen bütün muhtarlara başarılar diledi. Muhtarların demokrasinin uçbeyleri olduğunu, ekip, ekipman ve bütçeleri olmamasına rağmen vatandaşın her sıkıntıda önce muhtara koştuğunu hatırlatan Başkan Aktaş, zor bir göreve talip olan muhtarlarla el birliği içinde, öncelik durumuna göre tüm sorunları çözüme kavuşturacaklarını vurguladı.
Mazeretimiz yok
Sadece Türkiye’nin değil, bütün dünya ülkelerinin ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Seçim bitti, millet bize güvendi, oy verdi. Bizim artık bu işleri bir bir yoluna koymamız gerekiyor. Tabii imkanlar kısıtlı, ihtiyaçlar ise sınırsız. Ancak mazeretimiz yok. Önceliklere göre hareket etmemiz gerek. Bu nedenle muhtarlarımızla bir araya gelip, sorunları ilk ağızdan dinliyoruz. Yenişehir’de 61 kırsal mahallemiz var. Bu mahallelerimizde yol ve altyapı kesinlikle tamamlanacak. Karşılıklı anlayış, gayret ve takiple tüm sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.
Toplantıda tek tek söz alan mahalle muhtarları, yaşadıklarını sıkıntıları Başkan Aktaş ile paylaştı.

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