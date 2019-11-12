HABER

Yenişehir’in yolları asfaltlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yollar asfaltlanıyor.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçenin muhtelif yerlerinde asfalt döküm ve yama çalışmalarına devam etti.Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Davut Aydın, "Hafta sonu hafta içi demeden tüm ekiplerimizle ilçemizi modern ve konforlu bir şehir yapmaya çaba gösteriyoruz.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yollar asfaltlanıyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçenin muhtelif yerlerinde asfalt döküm ve yama çalışmalarına devam etti.
Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Davut Aydın, "Hafta sonu hafta içi demeden tüm ekiplerimizle ilçemizi modern ve konforlu bir şehir yapmaya çaba gösteriyoruz. Yaklaşan kış mevsimi sebebiyle çalışmalarımız suratle devam etmektedir. Bazı cadde ve sokaklarımızda tahrip olmuş yollarımız mevcuttu. Bunların tespit çalışmasını ekiplerimizle ve vatandaşlarımızdan gelen şikayetler doğrultusunda gerçekleştirdik. Asfaltlama ve diğer konularda oluşturduğumuz plan dahilinde ivedilikle çalışmalara başladık. Hafta sonu Yolören Mahallesi Bursa Karayolu bağlantı yolu, Yenigün Mahallesi Sağır Osman Sokak ve Ulucami Mahallesi Doktor Ahmet Esin Sokak sıcak asfalta kavuştu. Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin eğitime başlaması sebebiyle hızlandırdığımız asfalt döküm çalışmamız da o bölgede bugün neticelenmek üzeredir” dedi

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
İnegöl’de kaçak yapılara göz açtırılmıyorİnegöl’de kaçak yapılara göz açtırılmıyor
İnegöl’de kaçak yapılara göz açtırılmıyorİnegöl’de kaçak yapılara göz açtırılmıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Son dakika: MSB'den ortak devriye açıklaması

MSB'den ortak devriye açıklaması

Son dakika: İstanbul Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı!

Türkiye sınır dışı etti Yunanistan kabul etmedi! DEAŞ'lı iki gündür tampon bölgede bekliyor

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor

Selvi Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Amcasını son yolculuğuna uğurladı

Selvi Kılıçdaroğlu’nun acı günü!

Mobbing ne demek? Mobbing nedir?

Mobing nedir? Mobing ne anlama geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.