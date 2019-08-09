HABER

Yenişehirlilerden başkanlara hayırlı olsun ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 14:21 | Son Güncelleme

Yenişehir heyeti Bursa’da görev yapan başkanlara hayırlısı olsun ziyaretinde bulundu.Yenişehir heyeti, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil’i makamlarında ziyaret etti.

Yenişehirlilerden başkanlara hayırlı olsun ziyareti

Yenişehir heyeti Bursa’da görev yapan başkanlara hayırlısı olsun ziyaretinde bulundu.
Yenişehir heyeti, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil’i makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlere Berberler ve Benzerleri Odası Başkanı Ahmet Akar, Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Üzeyir Şebin, Servisçiler Kooperatifi Başkanı Şükrü Sezer, Ülkü Ocakları eski Başkanı İbrahim Ertoğral ve Burak Bal katıldı. Ahmet Akar, “İlçemizden yetişip güzide şehrimiz Bursa’da önemli makamlara gelen hemşerilerimizi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Kendileri ile gurur duyuyor, hayırlı hizmetler yapmalarını diliyoruz” diye konuştu.

Yenişehirlilerden başkanlara hayırlı olsun ziyareti

Yenişehirlilerden başkanlara hayırlı olsun ziyareti

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Amanos'da toprağa gömülü PKK malzemeleri bulunduAmanos'da toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu
Gemlikli sporcu milli takıma davet edildiGemlikli sporcu milli takıma davet edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amanos Dağı'nda toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu

Amanos'da toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu

Afrin'deki üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

Üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın asırlık mezar taşları böyle temizleniyor

Bir benzeri daha yok! İşte UNESCO'nun İslam mezarlığı

Denizli'de depremin ardından cami ve araçlardan anonslar yapılyor

Şiddetli depremle sarsılmıştı! Camilerden bu anonslar yapılıyor

Dünyanın en büyük mermer kenti: Stratonikeia Antik Kenti

Burası dünyanın en büyüğü! 3 bin 500 yıllık kalıntılara ulaşıldı

Milli Mücadele dönemi belgeleri ilk kez yayımladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.