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Yeniyaylacık'ta fosiller gün yüzüne çıkarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:06 | Son Güncelleme

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, konut yapım çalışmaları sırasında fosillerin bulunmasının ardından başlatılan kazılar devam ediyor - Kazı başkanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan: - "Çalışmalarımız sonucunda Anadolu'nun 7,5 milyon yıllık tarihiyle ilgili önemli bulgular elde edeceğimizi düşünmekteyiz"

NEVŞEHİR (AA) - Gülşehir ilçesinde, konut alanı için başlatılan kazı sırasında fark edilen ve milyonlarca yıl öncesine dayandığı belirtilen fosiller gün yüzüne çıkartılıyor.

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan başkanlığında Yeniyaylacık köyü bölgesinde gerçekleştirilen fosil arama çalışmalarında yaklaşık 7,5 milyon yıl önce Anadolu'da yaşayan atlar, gergedanlar, zürafalar ve boş boynuzlular olarak adlandırılan bovidlere ait fosil kalıntıları bulundu.

TOKİ konutları için başlatılan kazı sırasında rastlanan fosillerin ortaya çıkarılması için çalışmalar yürüten Pehlevan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun 7,5 milyon yıllık tarihiyle ilgili önemli bulgular elde ettiklerini söyledi.

Bölgedeki kazının 2017 yılında başladığını anımsatan Pehlevan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 8-10 kişilik ekiple 1 Temmuz'da çalışmamıza başladık. Kazı çalışmamız bir hafta 10 gün daha devam edecek ve sonlandıracağız. Burası tipik bir geç miyosen fosil lokalitesidir. Bu alanda bulduğumuz fosiller yaklaşık 7,5 milyon yıl öncesine dayanıyor. Çalışmalarımız sonucunda Anadolu'nun 7,5 milyon yıllık tarihiyle ilgili önemli bulgular elde edeceğimizi düşünmekteyiz."

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Anahtar Kelimeler:
fosil Gülşehşir kazı Yeni Yaylacık

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