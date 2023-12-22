Yer: ABD! Polis, yanan araçtaki kadını son anda böyle kurtardı

ABD’nin Oklahoma eyaletine bağlı Meridian kasabasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapan araç alev aldı.

Olay yerine gelen İlçe Şerif Yardımcısı Matthew Yerby, aracın içinde mahsur kalan kadını camı kırarak dışarı çıkardı.

Polise ait vücut kamerası görüntülerine göre Yerby’in araçtan çıkararak yere yatırdığı korku içindeki kadın, ayak bileğini kırdığını söyleyerek kendisini yalnız bırakmamasını istedi.

Kadını sakinleştirmeye çalışan Yerby ise sağlık ekiplerini arayarak ambulans çağırdı. Polisin kadını kurtarmasından saniyeler sonra alevlerin tüm aracı sardığı görüldü.

“POLİS GECİKSEYDİ KADIN ÖLEBİLİRDİ”

Oklahoma County Şerifi Tommie Johnson, Matthew Yerby’i kahraman olarak nitelendirerek, olay sırasında aracın kapısının açılmadığını ve sürücünün mahsur kaldığını söyledi. Johnson, "Şerif Yardımcısı Yerby, kendi güvenliğini bile düşünmeden yanan araca koştu ve kadını kurtardı. Bir veya iki saniye bile tereddüt etse kadın ölebilirdi" dedi. (İHA)





