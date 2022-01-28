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Yer: Adana! 15 yaşında arkadaş katili oldu! ''Vücut çalışıyordu, beni dövemezsin''

28.01.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen 15 yaşındaki çocuk tutuklandı. İfadesi alınan O.T., ''Zafer Can fitness salonuna gidip, vücut çalışıyordu. Beni dövemeyeceğini söyledim. Zafer Can, üzerime gelip beni yere yıktı. Ayağa kalkıp, cebimdeki bıçakla bıçakladım'' dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yer: Adana! 15 yaşında arkadaş katili oldu! ''Vücut çalışıyordu, beni dövemezsin''

Edinilen bilgiye göre, olay, 25 Ocak günü saat 19.45 sıralarında Adana merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencileri Zafer Can Kılıç (16) ile arkadaşları O.T. (15), A.E. (16) ve A.Y. (17) buluşup, bir kafede oturdu. Daha sonra sokakta yürümeye başlayan Kılıç ile O.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce O.T., cebinden çıkardığı bıçakla Kılıç’ı sırt ve göğsünden bıçakladı. Kılıç kanlar içerisinde yere yığılırken, O.T. ise olay yerinden koşarak kaçtı.

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GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi yaptığı Zafer Can Kılıç, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, O.T.’yi olay yerine yakın bir bölgedeki parkta yakaladı. Kılıç’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından ailesi tarafından Kabasakal Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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''BENİ DÖVEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİM''

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen O.T.’nin, ifadesinde, “Zafer Can'ın fitness salonuna gidip, vücut çalışıyordu. Beni dövemeyeceğini söyledim. Zafer Can, üzerime gelip beni yere yıktı. Ayağa kalkıp, cebimdeki bıçakla bıçakladım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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