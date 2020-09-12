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  4. Yer Adana: 4 ay önce dini nikahla evlendiği eşini pompalı tüfekle vurdu

Yer Adana: 4 ay önce dini nikahla evlendiği eşini pompalı tüfekle vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 02:15 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi 4 ay önce dini nikahla evlendiği karısını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yer Adana: 4 ay önce dini nikahla evlendiği eşini pompalı tüfekle vurdu

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 ay önce Gökhan A. amcasının kızı olan Çiçek A. ile dini nikah yoluyla evlendi.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Bugün çiftler arasından henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Gökhan A., dini nikahlı eşi Çiçek A.’ya pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.

Gökhan A. ise olayı gerçekleştirdikten sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadının Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Balcalı Hastanesine kaldırdı. Kolundan ve göğsünden yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren Gökhan A.’yı yakalama çalışması başlattı. (İHA)

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