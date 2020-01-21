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  4. Yer: Adana! 4 gün arayla ikinci kez intihar girişimine kalkıştı

Yer: Adana! 4 gün arayla ikinci kez intihar girişimine kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

Adana’da psikolojik sıkıntıları sebebiyle demir köprüye çıkarak kendini nehre atıp intihar etmek isteyen kişinin, üşüdüğü için yürüyüş yaparak ısınmaya çalışması dikkat çekti. Polisler tarafından ikna edilen Ahmet U. savcılığın kararıyla Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 gün önce Seyhan Nehri üzerinde bulunan tren köprüsüne çıkan Ahmet U. (38), müzakereci polislerin 2 saatlik çabaları sonucu ikna edilerek indirildi. Ancak şahıs, dün sabah saat 07.00’de aynı amaçla tekrar köprüye çıktı.

POLİSLER TEDBİR ALDI

Kendisini nehre atmak isteyen şahsı gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Şahsın atlama ihtimaline karşılık sualtı polisleri de tedbir aldı. Bir dalgıç polis Ahmet U.’nun atladığında düşeceği yere nehirde vatandaşları gezintiye çıkarmakta kullanılan ’Saltanat Kayığı’ ile gidip hazır beklemeye başladı.

ÜŞÜMEYE BAŞLAYINCA YÜRÜYEREK ISINMAYA ÇALIŞTI

Ancak Ahmet U. müzakereci polislerin yaklaşık 3 saat dil dökmesine rağmen bir türlü ikna olmadı. Ahmet U. köprünün üzerinde bir süre sonra üşümeye başlayınca yürüyüş yaparak ısınmaya çalıştı. Ahmet U. ile birlikte müzakereci kadın ve erkek polisin de birlikte gitmesi ilginç bir görüntü oluşturdu. Ahmet U. bir süre sonra polis tarafından ikna edildi. Ahmet U. savcılığın kararıyla Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldı.

Kaynak: İHA

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adana intihar soğuk hava

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