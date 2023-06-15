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Yer: Adana! Aracın üstüne çıkıp twerk yaptı

15.06.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de bir markette dans eden kadının ardından, bu kez de Adana’da otomobilin üstüne çıkıp dans eden kadın görüntüsü ortaya çıktı. Yolda yürüyen bir kadın, beyaz bir aracın üstüne çıkarak twerk dansı yaptı. Kadın kısa süre dans ettikten sonra otomobilin tavanından aşağı indi. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Yer: Adana! Aracın üstüne çıkıp twerk yaptı

Bir süre önce Denizli’de bir kadın markette çalan müzikten etkilenip dakikalarca dans etmişti. Bu seferde Adana’nın merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesinde yürüyen bir kadın, aracın üstüne çıkarak oynadı.

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ARACIN ÜSTÜNE ÇIKIP TWERK YAPTI

Kadın ayakkabılarını çıkartıp çantasını kaldırıma koyarak, yol kenarında park halinde duran otomobilin tavanına çıkıp birden twerk dansı yapmaya başladı. Kadının otomobilin tavanında dans ettiğini gören bir kişi hemen gelip müdahale ederek aşağı inmesini söyledi. Kadın kısa süre dans ettikten sonra otomobilin tavanından aşağı indi.

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O anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaynak: İHA

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