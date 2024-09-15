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  4. Yer: Adana! Bekçiyi kolundan bıçaklayan 17 yaşındaki genç kız ayağından vuruldu

Yer: Adana! Bekçiyi kolundan bıçaklayan 17 yaşındaki genç kız ayağından vuruldu

15.09.2024 23:56
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Adana'da 17 yaşındaki genç kız, tartıştığı bekçiyi kolundan bıçakladı. Yaralanan Bekçi K.S.D., genç kızı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Her iki yaralının da durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yer: Adana! Bekçiyi kolundan bıçaklayan 17 yaşındaki genç kız ayağından vuruldu

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.U. ile erkek arkadaşı Yiğitcan F. (18), Atatürk Caddesi'nde bir taksici ile tartıştı. Taksicinin polis çağırması üzerine cadde üzerinde devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri olay yerine gitti. Bu sırada M.U., bekçi K.S.D. ile de tartışarak bekçiyi kolundan bıçaklayıp, çevrede bıçakla dehşet saçtı. Bekçi K.S.D., genç kızı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans hem genç kızı hem de bekçiyi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri Yiğitcan F.‘yi gözaltına aldı. Her iki yaralının da durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Adana
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