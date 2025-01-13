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  4. Yer: Adana... Düğün faciaya dönüştü: 9 yaşındaki çocuk vuruldu! Kan donduran anlar kamerada

Yer: Adana... Düğün faciaya dönüştü: 9 yaşındaki çocuk vuruldu! Kan donduran anlar kamerada

13.01.2025 09:39
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Adana'nın Kozan ilçesindeki düzenlenen bir düğünde 9 yaşındaki çocuk vuruldu. Talihsiz çocuğun bir magandanın silahından hava açılan ateş sonucu ağır yaralandığı bilgisi geldi. 9 yaşındaki çocuk hayata tutunmaya çalışırken facia anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Yer: Adana... Düğün faciaya dönüştü: 9 yaşındaki çocuk vuruldu! Kan donduran anlar kamerada

Kozan'ın Turgutlu Mahallesi’nde 11 Ocak günü akrabasının düğününe geldiği sırada havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Kızgın yaralanmış, Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Çocuğun durumunun kritik olduğu, hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.

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CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Düğünde gelin damadın yakınları ve çocuklar alanda oynarken havaya ateş açıldığı görüntüler ortaya çıktı. Düğün sanatçısının defalarca silah sıkılmasın diye anons ettiği öğrenilirken piste yakın yerde sıkılan silah ve düğün sanatçısının kulaklarını kapadığı anlar cep telefonu ile anbean kaydedildi.

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Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana maganda
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