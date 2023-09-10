Yer: Adana! Ekipler gözlerine inanamadı, tam 20 ton: 'Yapmayın bunlar yılların emeği'

Çukurova'nın Toros Mahallesi'ndeki bir apartmandan kötü koku ve böcek şikayetinde bulunanlar Çukurova Belediyesi’ne başvurarak sorunun çözümü için yardım istedi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese giderek savcılık izni ile içeri girdi. Çöplerden dolayı dairenin kapısının da zor açıldığı görülürken, içeri giren temizlik personeli şaşkınlık yaşadı. İlaçlama yapılarak çöpler poşetlerle kamyona yüklendi.

"YAPMAYIN BUNLAR YILLARIN EMEĞİ"

Çöp evin sahibi K.D., “Yapmayın bunlar yılların emeği. Poşetlerin içinde malzemelerim var, seçeceğim. Hep eşya. Gel bak battaniye var, sigara var. Önemli evraklarım var” diyerek çöplerin atılmamasını istedi. Daire çöplerden arındırıldıktan sonra tekrar ilaçlama yapıldı. Evden 20 ton çöp çıkarılırken, 2 kamyona yüklenerek bertaraf tesisine götürüldü.

Kaynak: DHA

