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  4. Yer: Adana! "Elimde fotoğrafların var" diyerek şantaj yaptı: Durumu öğrenen baba çılgına dönünce...

Yer: Adana! "Elimde fotoğrafların var" diyerek şantaj yaptı: Durumu öğrenen baba çılgına dönünce...

09.05.2024 10:13
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Adana'da şantaj cinayeti işlendi. 19 yaşındaki Arda Demirci, kendisinden ayrılmak isteyen İ.A.'ya "Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim" diyerek şantaj yaptı. Olaydan haberi olan İ.A.'nın babası Mehmet Akkel, Demirci ile görüşmek istedi. Kızının peşini bırakmasını isteyen baba Akkel'e karşı Demirci şantajını devam ettirdi. İşte tam bu noktada olaylar farklı bir boyut aldı.

Yer: Adana! "Elimde fotoğrafların var" diyerek şantaj yaptı: Durumu öğrenen baba çılgına dönünce...

Yaşanan olay 7 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. İ.A., aynı mahallede oturan sevgilisi Arda Demirci’den bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi.

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AV TÜFEĞİYLE VURDU

Çift arasında başlayan husumet nedeniyle çıkan kavgada İ.A.’nın babası Mehmet Akkel, evden aldığı av tüfeğiyle Demirci’ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demirci yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akkel ise cinayette kullandığı tüfekle polise teslim oldu.

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"ELİMDE FOTOĞRAFLARIN VAR"

Genç kızın, ayrılmak istemesi üzerine Demirci’nin, durumu kabullenemeyip, “Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim” diyerek şantaj yaptığı, husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. İ.A.’nın durumu ailesine anlatması üzerine annesi M.A. ile babası Mehmet Akkel’in, Demirci ile görüşerek, kızını rahat bırakmasını istediği belirtildi. Demirci’nin ise bu teklifi reddedip, şantajını sürdürdüğü öne sürüldü.

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"BU DURUMU DAHA FAZLA KALDIRAMADIM"

Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Mehmet Akkel, ifadesinde, “Bizi küfrederek evinden kovdu. Eve geldiğimde sinirim çok bozulmuştu. Kafamı dağıtmak için maç izlemek istedim. O sırada sokaktan geçerken, evimin önünde durup bize yönelik küfretti. Bu durumu daha fazla kaldıramadım. Keşke böyle olmasaydı” dedi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akkel, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şantaj Adana
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