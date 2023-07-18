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Yer: Adana! Endemik tür mavi kelebekler görüntülendi

18.07.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Saimbeyli'de endemik bir tür olan mavi kelebekler görüntülendi. Eğitimci Ayhan Kayhan, "Yıllardır bu bölgeleri gözlemliyorum. Bu bölgeler en nadir türlerinin başında Mezopotamya Çokgözlüsü, Kafkasya Gelinciği, Çokgözlü Lübnan Esmeri gelmektedir" dedi.

Yer: Adana! Endemik tür mavi kelebekler görüntülendi

Her yıl yaz döneminde fotoğraf sanatçılarının ve doğa tutkunlarının görüntülemek için ilçede gözlemlediği mavi desenleri ile endemik tür olan kelebeklerin doğadaki görsel şöleni başladı. Kelebekleri vatandaşlar da doğada cep telefonu ile görüntüledi.

"YILLARDIR BU BÖLGELERİ GÖZLEMLİYORUM"

Fotoğraf ve video çeken eğitimci Ayhan Kayhan bölgede endemik bir tür olan ve ilçenin doğa turizminde önemli bir sembolü mavi kelebeklerin bu yılda görülmeye başlandığını kaydetti. Kayhan, "Bölgede çok sayıda kelebek türü bulunduğunu ve bunları yazla birlikte gelerek fotoğraf ve videolarını çekiyoruz. Bölgede her yaz kelebek fotoğrafları çekiyorum. Yıllardır bu bölgeleri gözlemliyorum. Bu bölgeler en nadir türlerinin başında Mezopotamya Çokgözlüsü, Kafkasya Gelinciği, Çokgözlü Lübnan Esmeri gelmektedir" dedi.

Kayhan, şu an bu bölgede Mart-Ekim arasında yapılan gözlem çalışmalarında yeni türlerle ilçenin kelebek biyoçeşitliliğinin 161 tür ile Türkiye kelebek biyoçeşitliliğinin yaklaşık yüzde 40’ına sahip olduğu ifade etti.

Bölgede uçuşan kelebeklerden pupasından henüz yeni çıkmış kelebekler gözlemlediğini belirten Kayhan, bu güzel doğayı korumak ve temiz tutmak gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Adana

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