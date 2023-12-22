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  4. Yer: Adana! EYP ile kendini patlamak istedi, polisi görünce vazgeçti: Bomba imha ekipleri sevk edildi

Yer: Adana! EYP ile kendini patlamak istedi, polisi görünce vazgeçti: Bomba imha ekipleri sevk edildi

22.12.2023 10:02 | Son Güncelleme:
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Adana'da bir kişi, el yapımı patlayıcı (EYP) yaparak eski adliye önünde intihar etmek istedi. Şahıs, eski adliye önünde nöbet tutan polisi görünce intihardan vazgeçip EYP'yi polise verdi. EYP kontrollü bir şekilde imha edilirken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yer: Adana! EYP ile kendini patlamak istedi, polisi görünce vazgeçti: Bomba imha ekipleri sevk edildi

Adana'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, yaptığı el yapımı patlayıcı ile intihar etmek istedi. Eski adliye önüne gelen kişi, polisi görünce intihardan vazgeçip EYP'yi polise vererek "Ne kendime, ne de başkasına zarar vermek istemiyorum" dedi. EYP kontrollü bir şekilde imha edilirken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay, 20 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı İnönü Caddesi eski adliye önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan D. torpilden boşalttığı barutu pet şişeye boşaltıp EYP yapıp etkisini artırmak için de içine bilyeleri koydu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen R.D., yaptığı EYP ile eski adliye binası önüne geldi.

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"BANA YARDIMCI OLUN" DİYEREK EYP'Yİ POLİSE VERDİ

Bina önüne gelen R.D., adliyede nöbet tutan polisleri görünce intihar etmekten vazgeçip polisin yanına giderek,” Kendime zarar vermek için el yapımı patlayıcı hazırlamıştım. Pişman oldum. Ne kendime, ne de başkasına zarar vermek istemiyorum. Bana yardımcı olun” diyerek EYP’yi verdi.

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EYP İMHA EDİLDİ

R.D.’yi muhafaza altına alan polis, durumu bomba imha uzmanlarına bildirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları fünye ile EYP'yi kontrollü şekilde patlattı.

TUTUKLANDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek R.D.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana El yapımı patlayıcı (EYP)
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