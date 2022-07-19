Yer: Adana! Günlüğü 700 TL, sayıları her geçen gün artıyor

Adana'da Seyhan Baraj Gölü’nde izinsiz yapıldığı belirlenen baraka evler ortaya çıktı. Dubalar üzerine inşa edilen ve barajda ilkel görüntü oluşturan evlerin 700 TL'ye kiralandığı öğrenildi. Öte yandan yetkililer izinsiz yapıların kaldırılması için çalışma başlattı.

700 TL'DEN KİRALANIYOR

Kentin tam ortasında kalan ve çevresindeki yeşil alanlarla yaz aylarında cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü'nde irili ufaklı teknelerin yanı sıra yüzen baraka evler de ortaya çıktı. Barajda ilkel görüntü oluşturan barakaların sayıları her geçen gün artıyor. Barakalar, sosyal medyadan günlük 700 TL'ye kiralanıyor. Barakaları kiralayanların, gölde doğum günü ve evlilik teklifi gibi etkinlikler gerçekleştirdiği de belirtildi.

DSİ'DEN AÇIKLAMA: GEREKLİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILACAKTIR

Yüzen barakaların izinsiz olduğunu açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) 6’ncı Bölge Müdürlüğü yetkilileri kaldırılması için girişimde bulundu. DSİ'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu yapılaşmaların ilgili resmiyeti idaremizde bulunmamaktadır. Bu yapılaşmalarla ilgili idaremiz tarafından verilen bir izin yoktur. Müdürlüğümüz, Adana Valiliği koordinasyonunda diğer kurumlarla iş birliği yaparak gerekli çalışmalar başlatılacaktır."

Kaynak: DHA

