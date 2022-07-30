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  4. Yer: Adana! Her şey hastanede sıra beklerken oldu... O gün bugündür bir iz yok

Yer: Adana! Her şey hastanede sıra beklerken oldu... O gün bugündür bir iz yok

30.07.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 54 yaşındaki Rahime Atay hastanede tahlil sırası beklerken kayboldu. 6 gündür haber alınamayan kadının alzheimer şüphesiyle tedavi gördüğü belirtilirken her yerde aranmaya başladığı belirtildi. Kızı Eda Atay, ''Kan tahlilleri için fiş alırken annem de koltuğa oturup beni beklemeye başladı. Geri döndüğümde annemi bulamadım. Beni göremeyince telaşlanıp kalkıp gittiğini düşünüyorum. Hastalığı tam olarak ilerlemediği için kendini ifade edebiliyor'' derken yardım çağrısında bulundu.

Yer: Adana! Her şey hastanede sıra beklerken oldu... O gün bugündür bir iz yok

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan ve Alzheimer tedavisi gören 2 çocuk annesi Rahime Atay, 25 Temmuz'da kızı Eda Atay (27) ile öğle saatlerinde muayene olmak için Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti. Atay'dan muayene sonrası kan tahlili istendi. Atay, annesini beklemesi için koridordaki banka oturtup sıra almak amacıyla danışmaya gitti. Atay, döndüğünde annesini bulamadı. Bir süre hastanede annesini arayan Atay, bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve AFAD ekiplerinin hastanenin bulunduğu bölgedeki Seyhan Baraj Gölü ve ormanda günlerdir süren arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı.

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KENDİNİ İFADE EDEBİLİYOR

Eda Atay, annesinin Alzheimer hastalığı şüphesiyle 1,5 yıldır tedavi gördüğünü söyledi. Atay, "O gün muayene olmak için gittiğimiz hastanede kan tahlilleri için fiş alırken annem de koltuğa oturup beni beklemeye başladı. Fiş alıp geri döndüğümde annemi bulamadım. Beni göremeyince telaşlanıp kalkıp gittiğini düşünüyorum. Hastalığı tam olarak ilerlemediği için kendini ifade edebiliyor. Buna karşın o günden bu yana hiçbir ize rastlamadık. Onu çok merak ediyoruz. Herkesin yardımına ihtiyacımız var. Gören ya da duyanlar lütfen polis ekiplerine bildirsinler" diye konuştu.

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(DHA)

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