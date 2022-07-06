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  4. Yer: Adana! KADES butonuna bastı, eşini yaralamaktan gözaltına alındı

Yer: Adana! KADES butonuna bastı, eşini yaralamaktan gözaltına alındı

06.07.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da meydana gelen olayda 25 yaşındaki Sözdar B., iddiaya göre tartıştığı eşi 29 yaşındaki Ali İhsan B.'den şiddet gördü. Kadın Destek Sistemi butonuna basarak yardım isteyen kadın ekipler gelene kadar mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ali İhsan B.’yi kolundan, dizinden ve karnından yaraladı. Sözdar B. gözaltına, eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Yer: Adana! KADES butonuna bastı, eşini yaralamaktan gözaltına alındı

Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Sözdar B. ile eşi Ali İhsan B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ali İhsan B., iddiaya göre eşini darbetti. Sözdar B. ise cep telefonundan KADES butonuna basıp yardım istedi. Daha sonra Sözdar B., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ali İhsan B.’yi kolundan, dizinden ve karnından yaraladı.

KENDİSİ GÖZALTINA ALINDI, EŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ali İhsan B., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Sözdar B., emniyete götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Ali İhsan B.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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(DHA)

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Adana
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