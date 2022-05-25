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Yer: Adana! Kadın kılığına girip kızının sevgilisine randevu verdi, kurşunlanarak öldürüldü

25.05.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba, kadın kılığına girip söz konusu gençle randevulaştı. Ahsen takma adını kullanan baba Mesut Toprak, buluşma yerine gittiğinde yanında getirdiği silahı İsmail Y.’ye doğru sıkmaya başladı. Silahtan çıkan kurşunlar otomobile isabet etmezken, olay yerine araçla gelen İsmail Y.'nin arkadaşı torpido gözündeki tabancayla otomobilden ateş açtı. Kurşunlar Toprak'ın bacağına ve başına isabet ederken olay yerinde hayatını kaybetti.

Yer: Adana! Kadın kılığına girip kızının sevgilisine randevu verdi, kurşunlanarak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mesut Toprak (37), 17 yaşındaki kızı D.T.’nin İsmail Y. (25) ile sevgili olduğunu öğrendi. Toprak'ın kızından ayrılmasını istediği İsmail Y., kıza cep telefonundan mesaj atıp, aramaya devam etti. Bunun üzerine Toprak, ‘Ahsen’ ismiyle sahte bir genç kadın sosyal medya hesabı oluşturup, İsmail Y. ile görüşmeye başladı. Toprak, bu hesap üzerinden İsmail Y.’yi “Cansu isminde bir arkadaşım var. Seninle tanışmak istiyor” diyerek oturduğu mahalleye çağırdı. İsmail Y. ise Cansu isminde kişiyle buluşacağını zannedip, arkadaşları Muhammet Emin Ö. (21) ve İbrahim A. (24) ile birlikte otomobille Toprak’ın söylediği sokağa gitti.

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BİRBİRLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Elinde tabancayla sokakta bekleyen Toprak, İsmail Y.’nin geldiğini görünce peş peşe ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar otomobile isabet etmedi. Bu sırada İsmail Y.’nin yanındaki Muhammet Emin Ö. de torpido gözündeki tabancayla otomobilden ateş açtı. Zanlının tabancasından çıkan kurşunlar, Toprak’ın bacağına ve başına isabet etti. Toprak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine sokağa giden sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Toprak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise kimliklerini belirlediği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı.

''BULUŞMA YERİNDE KADIN GÖREMEYİNCE...''

Emniyete götürülen şüphelilerden İsmail Y., “İnternet üzerinden Cansu isminde bir kadınla tanıştım. Buluşmak istediğini belirtince, söylediği adrese gittim. Sokakta bekleyen bir kadın görmeyince hızlıca ayrıldım. Bu sırada bir kişi tabancayla ateş açtı. Otomobilin torpidosunda tabanca vardı. Muhammet de onu alıp, sıktı. Sonra da tabancayı bana verdi” dedi.

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''SİLAHI KİMİN SIKTIĞINI BİLMİYORUM''

İsmail Y.’nin tabancayı verdiği diğer arkadaşı Mustafa B. de (24) gözaltına alındı.
Katil zanlısı Muhammet Emin Ö. ise “İsmail, kız arkadaşıyla buluşacağını söyledi. Hep birlikte söylediği adrese gittik. Sokakta silah sesleri geldi ancak kimin sıktığını bilmiyorum” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet Emin Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İsmail Y., İbrahim A. ile Mesut B. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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(İHA)

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