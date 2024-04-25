HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Adana! Kadın yolcu seyir halindeki otobüsten düştü: Yaşam mücadelesi veriyor

Yer: Adana! Kadın yolcu seyir halindeki otobüsten düştü: Yaşam mücadelesi veriyor

25.04.2024 23:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kadın, kapısı açık halde ilerleyen şehir içi yolcu otobüsünden dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Hatice S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, otobüs şoförü Vedat K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Yer: Adana! Kadın yolcu seyir halindeki otobüsten düştü: Yaşam mücadelesi veriyor

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda meydana geldi. Vedat K. yönetimindeki 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsü kapısı açık şekilde ilerlerken, yolculardan Hatice S., durakta inmek için kapıya yaklaştı. Bu sırada dengesini kaybeden kadın otobüsten düşerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAPISI-ACIK-ILERLEYEN-YOLCU-OTOBUSUNDEN-_45264 (2)

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Hatice S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAPISI-ACIK-ILERLEYEN-YOLCU-OTOBUSUNDEN-_45264 (3)

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, otobüs şoförü Vedat K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

KAPISI-ACIK-ILERLEYEN-YOLCU-OTOBUSUNDEN-_45264 (1)

KAPISI-ACIK-ILERLEYEN-YOLCU-OTOBUSUNDEN-_45264

(DHA)Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Erol'da şoke eden olay! Kızını 100 bin TL'ye satan kadın Esra Erol'a çıktıEsra Erol'da şoke eden olay! Kızını 100 bin TL'ye satan kadın Esra Erol'a çıktı
Kahreden haber! Polis memuru şehit olduKahreden haber! Polis memuru şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidecek mi? İlk açıklama ABD'den geldiCumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidecek mi? İlk açıklama ABD'den geldi
Anahtar Kelimeler:
Adana
En Çok Okunan Haberler
Geri mi dönüyor? Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması

Geri mi dönüyor? Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidecek mi? İlk açıklama ABD'den geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidecek mi? İlk açıklama ABD'den geldi

Çalışan anneleri ilgilendiriyor! Çalışmalar tamamlandı, aylık 325 euro ödenecek

Çalışan anneleri ilgilendiriyor! Çalışmalar tamamlandı, aylık 325 euro ödenecek

MB'nin son anketi hesapları değiştirdi! Emekli zammı için iki formül ortaya çıktı

MB'nin son anketi hesapları değiştirdi! Emekli zammı için iki formül ortaya çıktı

Kemik parçaları ve eşyalar bulunmuştu! Türkiye'nin konuştuğu Korhan Berzeg olayıyla ilgili yeni gelişme!

Kemik parçaları ve eşyalar bulunmuştu! Türkiye'nin konuştuğu Korhan Berzeg olayıyla ilgili yeni gelişme!

YRP'de istifa şoku! Seçimi kazanan belediye başkanı ile yollar ayrıldı

YRP'de istifa şoku! Seçimi kazanan belediye başkanı ile yollar ayrıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.