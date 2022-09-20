HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Adana! Kanlar içinde kaldı, cinayetin nedeni bakın ne çıktı

Yer: Adana! Kanlar içinde kaldı, cinayetin nedeni bakın ne çıktı

20.09.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da motosikletine binen 19 yaşındaki Atakan Denizli, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Denizli hayatını kaybetti. Polisin çalışması sonucu saldırgan yakalandı. Berber olan Atakan Denizli ile tartıştıklarını ifade eden katil zanlısı "Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum" dedi.

Yer: Adana! Kanlar içinde kaldı, cinayetin nedeni bakın ne çıktı

Olay, geçtiğimiz günlerde Adan Seyhan'da meydana geldi. Berberlik yapan Atakan Denizli sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Polis tarafından yakalanan katil zanlısı "Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum" diye konuştu.

berber-atakani-olduren-musterisi-babamin-mezarina-kufretti-vurdum_8733_dhaphoto7 (1)

KANLAR İÇİNDE KALDI, HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 16 Eylül günü saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki motosikletine binen Atakan Denizli, yanına yaklaşan Özgür Tekin’in silahlı saldırısına uğradı. Tekin’in tabancasından çıkan mermi, Denizli’nin göğsüne isabet etti. Denizli, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, giysilerini çıkarıp, Denizli’nin yarasına tampon yaptı. Denizli, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Denizli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

berber-atakani-olduren-musterisi-babamin-mezarina-kufretti-vurdum_8733_dhaphoto3 (1)

Diyarbakır'da vahşet! 2 yıldır kayıp olan Yasemin Demir'in toprağa gömülü cesedi bulunduDiyarbakır'da vahşet! 2 yıldır kayıp olan Yasemin Demir'in toprağa gömülü cesedi bulundu

"BABAMIN MEZARINA KÜFRETTİ"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yaptığı çalışmada, eşkalini belirlediği Özgür Tekin’i, arkadaşının Yenibey Mahallesi’ndeki evinde saklanırken yakaladı. Mahallede berberlik yapan Denizli ile Tekin’in tıraş sırasında tartıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan Tekin'in, ifadesinde “Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Özgür Tekin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

berber-atakani-olduren-musterisi-babamin-mezarina-kufretti-vurdum_8733_dhaphoto1

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi yakalandı! İşte fotoğraflarHepsi yakalandı! İşte fotoğraflar
25 metrekare odaya 3 bin 500 TL istedi! Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili oda sahibi konuştu25 metrekare odaya 3 bin 500 TL istedi! Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili oda sahibi konuştu
Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi

Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi

Ehliyet alırken simülasyon şartı getirildi

Ehliyet alırken simülasyon şartı getirildi

'7 yaşındaki kız' itirafı herkesi isyan ettirdi!

'7 yaşındaki kız' itirafı herkesi isyan ettirdi!

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde flaş 'Osmanlı' detayı!

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde flaş 'Osmanlı' detayı!

Önce lojmandan silah sesi geldi! Kapıyı kırınca... Kadın polis memuru evinde ölü bulundu

Önce lojmandan silah sesi geldi! Kapıyı kırınca... Kadın polis memuru evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.