Yer: Adana! Kanlar içinde kaldı, cinayetin nedeni bakın ne çıktı

Olay, geçtiğimiz günlerde Adan Seyhan'da meydana geldi. Berberlik yapan Atakan Denizli sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Polis tarafından yakalanan katil zanlısı "Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum" diye konuştu.

KANLAR İÇİNDE KALDI, HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 16 Eylül günü saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki motosikletine binen Atakan Denizli, yanına yaklaşan Özgür Tekin’in silahlı saldırısına uğradı. Tekin’in tabancasından çıkan mermi, Denizli’nin göğsüne isabet etti. Denizli, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, giysilerini çıkarıp, Denizli’nin yarasına tampon yaptı. Denizli, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Denizli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

"BABAMIN MEZARINA KÜFRETTİ"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yaptığı çalışmada, eşkalini belirlediği Özgür Tekin’i, arkadaşının Yenibey Mahallesi’ndeki evinde saklanırken yakaladı. Mahallede berberlik yapan Denizli ile Tekin’in tıraş sırasında tartıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan Tekin'in, ifadesinde “Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Özgür Tekin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

