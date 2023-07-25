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  4. Yer: Adana! Mahallelinin altınlarını alıp sırra kadem bastı, değeri dudak uçuklattı

Yer: Adana! Mahallelinin altınlarını alıp sırra kadem bastı, değeri dudak uçuklattı

25.07.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kuyumcu, vatandaşların altınlarını işletip kar verme vaadiyle aldı. Mahallelinin güvenini kazanan kuyumcu yaklaşık 700 milyon TL değerinde altınla ortadan kayboldu. Mahalleli kuyumcunun kepenklerine vurarak tepkisini gösterirken yaklaşık 200 bin liralık altınından olan Yıldız Ordu "Herkesin aklına uydum ama böyle mağdur edildim" dedi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, mahallede uzun yıllardır kuyumculuk yapan A.K.’den (45) birikim için satın aldıkları altınları ile evlerindeki ziynet eşyalarını kar beklentisi ve hırsızlığa karşı tekrar ona bıraktı.

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HERKESİN GÜVENİNİ KAZANDI

İddiaya göre, kuyumcu ‘Altınlarınızı verin, ben onları çalıştırıp size kar vereyim’ dedi. Kuyumcuya güvenen mahalleliden kimisi 2 kilogram, kimisi 500 gram altın, kimisi 44 tüm altın, kimisi de 10'larca çeyrek altını kuyumcuya teslim etti. Bir süre vatandaşların altınlarını toplayıp onlara kar veren kuyumcu A.K., herkesin güvenini kazandı.

DÜKKANLARI KAPATIP ORTADAN KAYBOLDU

Mahallede 2 kuyumcu dükkanı işleten A.K., geçen Ocak ayında bir gecede dükkanlarını kapatıp ortadan kayboldu. Vatandaşların ulaştığı kuyumcu, ‘Size ben karı fazla verdim. Beni burada tehdit ettiler o nedenle kaçtım, gittim. Evim var, onu satıp paranızı vereceğim’ dediği ileri sürüldü. Ancak aradan 7 ay geçmesine rağmen mahalleliden yaklaşık 700 milyon TL değerinde altını alıp ortadan kaybolduğu iddia edilen kuyumcunun kimsenin parasını vermediği ileri sürüldü.

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Dolandırılan mahalleli, polise de gidip şikayetçi oldu. Son olarak da mahalleli, A.K.’nin kepenkleri kapalı kuyumcu dükkanı önünde toplanıp mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

"MAĞDURUZ"

Adem Mat (35), kuyumcuya 2 kilogram altın verdiğini söyleyerek, “Bu adam 17 yıldır burada hizmet veriyordu. Bize kar vaadi verdi, biz de altınlarımızı verdik. Ancak şimdi adamı arıyoruz cevap vermiyor. Bu mahallede 350-400 kişi mağdur. Kiminin 1, kiminin 2 milyon lirası gitti. Toplamda 600-700 milyon liralık bir dolandırıcılık var. ‘Evimi satıp paranızı vereceğim’ diyor ancak evi 17 milyon lira. Bu para 3-4 kişinin parasını ancak karşılıyor. Biz şu anda mağduruz” ifadelerini kullandı.

"HERKESİN AKLINA UYDUM BÖYLE MAĞDUR EDİLDİM"

Yaklaşık 200 bin liralık altın veren Yıldız Ordu (37) ise, “Ben bu kuyumcuya 7 cumhuriyet altını, yüzük, küpe ve çeyrek altınlarımı verdim. Ancak şu anda ev sahibi beni evden çıkartıyor. Ben mağdurum. Telefonlarımızı açmıyor. Ben mahalledeki hırsızlıktan korktum, herkesin aklına uydum ama böyle mağdur edildim” dedi.

Mahallede bulunan başka bir kuyumcu Erol Kaptıkaçtı (50) ise kuyumcuların böyle bir sistemle çalışmadığını belirtti. Bütün mahalleliyi uyardığını anlatan Kaptıkaçtı, “Bu insanlar tarlada çalışıp çırpınıyor. 3 sene önce altınlarınızı alın dedim. Şu anda o kuyumcu da kendisini batırdı, bu insanları da batırdı” diye konuştu.

Ayrıca mahalleli, kuyumcunun kepenklerine vurarak tepkisini gösterdi. İddiaların odağındaki A.K.'ye ise cep telefonu kapalı olduğu için ulaşılamadı.

Kaynak: İHA

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Adana Altın

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