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Yer: Adana! Maskeli kişiler baskın düzenledi, ziyarete geldiği evde öldü

21.11.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana bir kişi, ziyaret için geldiği akrabalarının evinde cinayete kurban gitti. Plakası belirlenemeyen bir araçla yüzleri maskeli kişilerin silahlı saldırı sonucunda ölen kişinin yeğeni tüm olaylara tanıklık olurken olaydan sağ kurutuldu. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yer: Adana! Maskeli kişiler baskın düzenledi, ziyarete geldiği evde öldü

Olay, Adana Kozan'da meydana geldi. Akrabalarının evine ziyarete gelen Medeni Nazlı, sabah saatlerinde yüzleri maskeli kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Cinayete tanıklık eden yeğen E.N.’nin ise şans eseri olaydan sağ kurtulduğu öğrenildi. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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ZİYARETE GELDİĞİ EVDE CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi, Naz Eden Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Adana’dan Kozan ilçesindeki akrabaları E.N.’nin evine ziyarete gelen ve burada yatılı kalan E.N.’nin amcası Medeni Nazlı'nın (58), yeğeni ile birlikte kaldığı eve iddiaya göre sabah saatlerinde plakası belirlenemeyen bir araçla yüzleri maskeli kişiler geldi. Silahlı saldırıya uğrayan Medeni Nazlı hayatını kaybederken, saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı.
Cinayete tanıklık eden yeğen E.N.’nin ise şans eseri olaydan sağ kurtulduğu öğrenildi.

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Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Medeni Nazlı’nın cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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cinayet Adana

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