HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Adana! Otoparkta kanlı pusu

Yer: Adana! Otoparkta kanlı pusu

08.04.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişi, amcasını evine bıraktığı sırada otoparkta kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Yer: Adana! Otoparkta kanlı pusu

Olay, Adana Sarıçam'da meydana geldi. Savaş Sayğılı, amcasını evine bıraktığı sırada kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda boynuna ve sırtına isabet kurşunlarla ağır yaralanan Sayğılı, hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

otoparkta-kanli-pusu-1-yarali_8502_dhaphoto4

OTOPARKTA BEKLEYİP SALDIRDILAR

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Sayğılı, iddiaya göre amcasını evine bıraktığı sırada apartmanın otoparkında pusuda bekleyen kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu boynuna ve sırtına isabet kurşunlarla ağır yaralanan Sayğılı, yere yığılırken, şüpheliler ise plakası alınamayan otomobille olay yerinden kaçtı. Amcası tarafından otomobille yakındaki bir tıp merkezine götürülen Sayğılı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki bir özel hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan Sayğılı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

otoparkta-kanli-pusu-1-yarali_8502_dhaphoto7

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

otoparkta-kanli-pusu-1-yarali_8502_dhaphoto2

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Askeri bölgede önce patlama sonra yangın!Askeri bölgede önce patlama sonra yangın!
Kılıçdaroğlu randevu istedi, alamadı! Bu kez saat verdi: 10.00'da gideceğimKılıçdaroğlu randevu istedi, alamadı! Bu kez saat verdi: 10.00'da gideceğim
Hamit Egemen'in ölümünde yeni detay!Hamit Egemen'in ölümünde yeni detay!
Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığında 4 Bakan Yardımcısı görevden alındı

Tarım ve Orman Bakanlığında 4 Bakan Yardımcısı görevden alındı

Kılıçdaroğlu randevu istedi, alamadı! Bu kez saat verdi: 10.00'da gideceğim

Kılıçdaroğlu randevu istedi, alamadı! Bu kez saat verdi: 10.00'da gideceğim

Zelenskiy gece yarısı duyurdu: Cellatlar, tecavüz ve yağma yapanlar...

Zelenskiy gece yarısı duyurdu: Cellatlar, tecavüz ve yağma yapanlar...

Kritik kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Kritik kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

İslam Memiş Mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İslam Memiş Mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Canan Karatay'dan dikkat çeken çıkış! "Zeytin yoksa köleyiz"

Canan Karatay'dan dikkat çeken çıkış! "Zeytin yoksa köleyiz"

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.