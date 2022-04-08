Yer: Adana! Otoparkta kanlı pusu

Olay, Adana Sarıçam'da meydana geldi. Savaş Sayğılı, amcasını evine bıraktığı sırada kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda boynuna ve sırtına isabet kurşunlarla ağır yaralanan Sayğılı, hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

OTOPARKTA BEKLEYİP SALDIRDILAR

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Sayğılı, iddiaya göre amcasını evine bıraktığı sırada apartmanın otoparkında pusuda bekleyen kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu boynuna ve sırtına isabet kurşunlarla ağır yaralanan Sayğılı, yere yığılırken, şüpheliler ise plakası alınamayan otomobille olay yerinden kaçtı. Amcası tarafından otomobille yakındaki bir tıp merkezine götürülen Sayğılı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki bir özel hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan Sayğılı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA

