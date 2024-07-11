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Yer: Adana! Polis merkezini pompalı tüfekle bastı: Olay öncesi "şehit olmaya gidiyorum" demiş...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
11.07.2024 16:51
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Adana'da bir şahıs planlı bir şekilde pompalı tüfekle polis merkezine saldırı düzenledi. Kendisine vuran bekçileri korkutmak amaçlı böyle bir şey yaptığını ifade eden şahsın evden çıkarken annesine "şehit olmaya gidiyorum" dediği öğrenildi.

Yer: Adana! Polis merkezini pompalı tüfekle bastı: Olay öncesi "şehit olmaya gidiyorum" demiş...

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki geçen şubat gerçekleşen olayda Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Ramazan Dursun (20), önce havaya ateş etmek istemiş, ardından tüfeğini polis memurları H.G. ve A.B'ye doğru yöneltmişti. Silahı tutukluk yapan şahsı fark eden polisler, kaçmaya başlayan Dursun'u omzundan vurarak yakalamıştı. Şahsın evinde yapılan aramada 'toplatma kararı' bulunan çeşitli kitaplar ele geçirilmişti. Dursun'un saldırı girişiminden 1 gün önce de haklarında 'DEAŞ üyeliği'nden adli işlem yapılan Ö.T., E.T., R.Y. ve M.C. ile görüştüğü, yine DEAŞ'a yönelik soruşturmada tutuklanan Y.T.'yi saldırının meydana geldiği tarihte ve öncesinde cezaevinde ziyaret ettiği tespit edilmişti.

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"İZLEDİĞİM VİDEOLARIN ETKİSİNDE KALDIM"

Ramazan Dursun hakkında Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçlarından dava açılmıştı. Dursun hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 26 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Dursun, iddianamede yer alan ifadesinde, "Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne silahlı saldırı yapmayı planladım. İzlemiş olduğum video ve sohbetlerin etkisinde kalarak bu eylemi gerçekleştirdim" demişti.

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ANNESİNE "ŞEHİT OLMAYA GİDİYORUM" DEMİŞ

İlk duruşmaya avukatı ile katılan sanık Ramazan Dursun, polis merkezine tüfekli saldırıyı bekçileri korkutmak için yaptığını öne sürdü. Dursun, "Mahallede gezerken bekçiler durdurup kimlik sordu. Kimliğimin üzerimde olmadığını söyledim. Bana, 'Nasıl kimliksiz gezersin' diyerek tepki gösterdiler. Aramızda kimlik yüzünden tartışma yaşanırken, bekçiler bana vurdu. Bu benim çok zoruma gitti. Sinirlenip gittim, hurdacıdan bir tüfek aldım. İçine fişek yerleştirdim. Evden çıkarken de anneme 'Şehit olmaya gidiyorum' dedim. Kafam iyiydi. Amacım, polis merkezi önünde tüfekle ateş ederek bekçileri korkutmaktı. Tüfekle önce havaya ateş etmek istedim, silah tutukluk yaptı. Sonra polisler beni kovalayıp yaraladı. Benim herhangi bir örgütle bağım yok. Sadece bana vuran bekçileri korkutmak amacıyla bu işi yaptım" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Dursun'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(İHA)

Express
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şehit polis
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