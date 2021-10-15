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  4. Yer: Adana! Sahte polis kimliğiyle uygulama yaptı, ifadesi "pes" dedirtti

Yer: Adana! Sahte polis kimliğiyle uygulama yaptı, ifadesi "pes" dedirtti

15.10.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da sahte polis kimliği çıkartıp narkotik uygulaması yaptığı öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ifadesinde polis olmayı çok istediklerini ancak olamayınca kimlik çıkartarak uygulama yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Yer: Adana! Sahte polis kimliğiyle uygulama yaptı, ifadesi "pes" dedirtti

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Özdemir Sabacı Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; Hüseyin Ö., internet üzerinden indirdiği polis memurunun fotoğrafını ve kimlik bilgilerini kullanarak renkli yazıcıdan polis kimliği kopyası çıkardı. Şahıs, ayrıca 288 liraya polis telsizi ve polis rozeti aldı. Kuzeni Yusuf K.’yi yanına alan Hüseyin Ö., motosikletle birlikte bulvarda dolaşmaya çıktı.

"SİZİ BURALARDA DAHA GÖRMEYEYİM"

Sahte polisler, bankta oturarak sohbet eden Adem Demir ile İsa Bal’ın önünde durdu. Sahte kimliği iki arkadaşa gösteren Hüseyin Ö., “Üzerinizde narkotik madde var mı” diye sordu. Kendilerine narkotik polisi süsü veren iki kuzen, Adem Demir ile arkadaşı İsa Bal’dan olumsuz yanıt alınca, “Sizi buralarda daha görmeyeyim” diyerek bölgeden uzaklaştı. Demir ile Bal, durumdan şüphelenerek polisi arayarak ihbarda bulundu.

"POLİS OLMAYI ÇOK İSTİYORDUM"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şikayetin olduğu bölgeye giderek yaptığı çalışmada iki zanlıyı gözaltına aldı. Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yaralama suçundan kaydı bulunan Hüseyin Ö., “Polis olmayı çok istiyordum. Yıllardır hayalimdi. Hatta bunun için CİMER’e bile başvurdum. Polis olmaya hevesli olduğum için bu telsiz ve rozeti üzerimde taşıyorum. Kimseye kendimi polis diye tanıtmadım, menfaat temin etmedim” diye kendisini savundu.

“Kamu görevini usulsüz olarak üstlenmek” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Adana
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