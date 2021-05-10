Yer: Adana! Selfie yapan kız kardeşler gasp edildi

Olay, 21 Nisan Çarşamba günü, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. Kardeşi Emine Ölker ile birlikte caddede yürüyen Büşra Ölker, cep telefonuyla özçekim yapmaya başladı. Bu sırada kız kardeşlerin yanına gelen kişi, Büşra Ölker'in cep telefonunu elinden alarak, kaçmaya başladı. Kız kardeşler, bir süre gaspçının peşinden koştu ancak yakalayamadı. Bu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gasp şüphelisinin tel örgülerden atladığı sırada Büşra Ölker’in elindeki su şişesini fırlattığı ve Ölker kardeşlerin de tel örgülerden atlayarak, çevredekilerden yardım istediği görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin Kenan P. olduğunu belirledi. Seyhan'daki evine düzenlenen operasyonla yakalanan Kenan P., gözaltına alındı. Çalınan cep telefonu da evde yapılan aramada ele geçirildi. Polis, Ölker kardeşlere telefonu teslim ederken, Kenan P. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Kenan P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA



