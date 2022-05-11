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Yer: Adana! Sokak ortasında kalaşnikoflu saldırı

11.05.2022 06:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişi, motosiklet ile yanına yaklaşan iki kişinin kalaşnikof ve tabancalı saldırısına uğradı. Şüpheliler polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletin devrilmesi üzerine yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada kalaşnikof marka tüfek, iki boş şarjör ve kutu içinde 100 mermi ele geçirildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken saldırıyı gerçekleştirenler ise gözaltına alındı.

Yer: Adana! Sokak ortasında kalaşnikoflu saldırı

Olay, Adana Yüreğir'de meydana geldi. Evinin yakınında yürüyen N.H., iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan N.H. bir eve sığınırken saldırganlar kaçtı. Harekete geçen polis daha sonra şüphelileri fark ederek 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler, motosikletin devrilmesi üzerine yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandılar. Devrilen motosikletin çevresinde yapılan aramada kalaşnikof marka tüfek, iki boş şarjör ve kutu içinde 100 mermi ele geçirildi. Olayda yaralanan N.H. hastaneye kaldırılırken saldırganlar gözaltına alındı.

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KALAŞNİKOFLU SALDIRI

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınındaki sokakta yürüyen Nurullah Kaçar, motosiklet ile yanına yaklaşan iki kişinin kalaşnikof ve tabancalı saldırısına uğradı. Bacağından ve kolundan yaralanan Kaçar, sokaktaki bir eve sığınırken, şüpheliler ise motosiklet ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, 4 adet tabanca, 10 adet de kalaşnikof kovanı bulundu. Boş kovanlar, kriminal inceleme için emniyete götürüldü.

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'DUR' İHTARINA UYMADILAR

Ara sokakta plakasız motosiklet üzerinde iki kişiyi kalaşnikof marka piyade tüfeği ile giderken fark eden polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına aldırmayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, uzaklaşamadan kıskıvrak yakalandı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Devrilen motosikletin çevresinde yapılan aramada ise kalaşnikof marka tüfek, iki boş şarjör ve kutu içinde 100 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlar, olay yerinde yapılan incelemenin ardından emniyete götürüldü. Trafikten men olduğu belirlenen motosiklet ise ile yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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