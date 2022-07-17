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Yer: Adana! Sosyal medya seferber oldu, röportaj sırasında gelen telefonla sevindiler

17.07.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yürüyüş için evden çıkan aile, geri geldiklerinde kızlarını bulamamıştı. Evden kaçan kızlarının bulunması için sosyal medyadan çağrı yapan aile, röportaj sırasında gelen telefonla sevindi. 12 yaşındaki kız, evinden 1 km uzaklıkta bulunarak aileye teslim edildi.

Yer: Adana! Sosyal medya seferber oldu, röportaj sırasında gelen telefonla sevindiler

Olay, Adana Seyhan'da meydana geldi. 15 Temmuz akşamı yürüyüşe çıkan bir çift, eve geldiklerinde kızlarını bulamadı. Durum polise haber verilirken çift, evden kaçan kızlarının bulunması için sosyal medyadan çağrı yaptı. Aileye mutlu haber röportaj yaptıkları sırada geldi. Bir vatandaş aileyi arayarak kızlarının bulunduğunu söyledi. Evden 1 km uzaklıkta bulunan kız aileye teslim edilirken anne ve baba gözyaşlarına boğuldu.

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EVE GELDİKLERİNDE KIZLARINI BULAMADILAR

12 yaşındaki E.D., 15 Temmuz akşam 23.00’da annesi Songül (42) ve babası Murat’ın (55) yürüyüş yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi’ndeki evinden kaçtı. Geri eve geldiklerinde kızlarını evde göremeyen aile, kızlarını aramaya başladı. Evlerinin çevresinde kızlarını bulamayan anne ve baba durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler ise küçük kızı bulmak için seferber oldu.

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SOSYAL MEDYA SEFERBER OLDU

Sosyal medyadan da kızlarının bulunması için aile çağrı yaptı. Bu çağrının ardından ise yüzlerce kişi küçük kızın ailesini telefonla arayıp hem destek verdi hem de küçük kızın bulunması için çaba sarf etti.

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"NE DERSEN YAPACAĞIZ KIZIM"

Dün, kızlarının bulunması için İhlas Haber Ajansı’na konuşan anne Songül D., “Eşimle ben yürüyüşe çıkmıştık. Kendisine de ‘Gel kızım’ dedim ama oda ‘Yok anne yatacağım’ dedi. Sonra biz çıktık, gittik. Geldiğimizde ise kapı açıktı. Sonra kızımızın evde olmadığını fark ettik. Hemen polise gittik. Hiçbir ses yok. Allah kimseye bu acıyı göstermesin. Gece evden çıkmış. Hiçbir arkadaşı yok. Bir umutla kızımızı arıyoruz. Kızım ne olur gel. Çok perişanız. Ne dersen yapacağız kızım” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Baba Murat D. ise kızının 2 ay önce bir arkadaşını kaybettiğini ve bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Baba Murat D., “Kızımın hiçbir problemi yoktu. Sadece ölen arkadaşı için çok üzülüyordu. Şuan bir umutla kızımızı bekliyoruz. Görenlerin, duyanların insaniyet namına haber vermesini bekliyoruz” dedi.

GELEN TELEFONLA SEVİNDİLER

Röportaj sırasında baba Murat D.’yi bir vatandaş arayarak ‘Kızınızı evinizin yakınında yürürken bulduk. Gelip alın’ dedi. Bunun üzerine evden koşarak çıkıp otomobillerine binen aile evlerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan kızlarına kavuştu. Kızlarına sarılarak gözyaşı döken aile, daha sonra evlerine döndü.

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Baba Murat D. ise kızlarını buldukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Küçük kızın evden neden kaçtığı öğrenilemedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana Seyhan
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