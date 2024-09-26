Yer: Adana! Yaya yolundan geçmek istemişti: Korkunç kaza saniye saniye kameralarda!

Adana'nın Sarıçam ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Dün gece yaşanan olayda Elvan Özdemir yanındaki başka bir kadınla birlikte yaya yolundan geçmek için yola çıktı.

ARAÇLAR BİR TÜRLÜ DURMADI

Ancak yaya yolunda olmalarına rağmen bir türlü araçlar durmadı. Özdemir arkadaşıyla birlikte yolun ortasına kadar ilerleyip gelen araca da durması için el kaldırdı.

KAZANIN ETKİSİYLE DEFALARCA TAKLA ATTI

Ancak araç durmayarak yaya yolunda Özdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özdemir ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak Özdemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)