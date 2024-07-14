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  4. Yer: Adıyaman! Eve geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaştılar: 14 yaşındaki kızları kendini astı

Yer: Adıyaman! Eve geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaştılar: 14 yaşındaki kızları kendini astı

14.07.2024 22:23
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Adıyaman'da düğünden gelenler evde korkunç bir manzarayla karşılaştı. 14 yaşındaki kızları kendini asarak yaşamına son verdi. Henüz nedeni bilinmeyen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yer: Adıyaman! Eve geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaştılar: 14 yaşındaki kızları kendini astı

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 25103 Sokak'ta ikamet eden B.T. (14), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini astı. Düğünden eve gelen yakınları kızlarını asılı halde görünce durumu hemen polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

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CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, çocuğunu cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
İntihar Adıyaman
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