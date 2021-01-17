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  4. Yer: Adıyaman! Sokak ortasında evire çevire dövdüler

Yer: Adıyaman! Sokak ortasında evire çevire dövdüler

17.01.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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Yer: Adıyaman! Sokak ortasında evire çevire dövdüler

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü.

Olay, Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. isimli erkek, T.K. ve kardeşi B.K.’den telefon numarası istedi. Telefon numaralarını isteyen şahsa tepki gösteren kızlardan birisi şahsın boğazına sarıldı. Ardından iki kardeş şahsa yumruk darbeleri indirmeye başladı.

İŞ YERİNE GİREREK KURTULDU

Yumruk ve tekme darbeleri alan şahıs, karşılık vermeden kurtulmak istedi ancak başarılı olamadı. Kız kardeşler şahsı saçından ve elbiselerinden tutarak sürüklemek istedi. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken, kişi bir iş yerine girerek kızların elinden kurtuldu.

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Kaynak: İHA

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