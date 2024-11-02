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  4. Yer: Afyonkarahisar! 10 araç birbirine girdi: 18 yaralı

Yer: Afyonkarahisar! 10 araç birbirine girdi: 18 yaralı

02.11.2024 22:11
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Afyonkarahisar'da 10 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Olayda 18 kişi yaralanırken kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yer: Afyonkarahisar! 10 araç birbirine girdi: 18 yaralı

Kaza, Karahisar Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tünel çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü iki tır, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada toplamda 10 araç birbirine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

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Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler adeta zamana karşı yarış verip, bazıları araç içerisinde sıkışan yaralıları ambulanslarla hastanelere taşıdı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar
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