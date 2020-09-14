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  4. Yer: Afyonkarahisar! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Ölü ve yaralılar var

Yer: Afyonkarahisar! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 01:12 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde inşaattan yanı başındaki binaya toz gitme meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yer: Afyonkarahisar! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Ölü ve yaralılar var

Olay, Dinar ilçesi Stadyum Mahallesi Tarla Sokak da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden inşaatın yanı başındaki binaya toz gittiği gerekçesi ile Arslantürk ailesi üyeleri ile inşaat işçileri arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşünce iki grup bir birlerine inşat demirleri ve taşlarla saldırdı. Bu sırada evden aldığı tabanca ile inşaat işçilerinin üzerine ateş açtığı öne sürülen Ömer Arslantürk’ün (40) silahından çıkan kurşunlarla Özkan Tokay (21) ve Emrah Özsaliç (28) vuruldu.

Ambulans ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan ve vücudunu 3 mermi isabet eden Tokay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından vurulan Özsaliç ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Olayda yaralanan inşaat işçilerinden F. Tokay (15) Sandıklı Devlet Hastanesinde, kendi imkanları ile Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine giden Nurcan Arslatürk (35), M. Arslantürk (16) ve E. Arslantürk (14) ise tedavi altına alındılar.

Olayın ardından kaçan Ömer Arslantürk’ün arandığı öğrenilirken, olayda kullanılan tabanca ve inşat demirlerine ise polis tarafından el konulduğu bildirildi.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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