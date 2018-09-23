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Yer: Akçakoca... Denizden tam 30 ton palamutla döndü!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, balıkçı Mustafa Taşçı, 30 metre uzunluğunda olan teknesiyle denizden tam 30 ton palamutla döndü.

Yer: Akçakoca... Denizden tam 30 ton palamutla döndü!

Akçakoca’da Karadeniz’e açılan balıkçılar, balıkçı barınağına balıkla döndü. 30 metre uzunluğundaki teknesi ve 22 tayfası ile denize açılan balıkçı Mustafa Taşçı, 30 ton palamutla döndü.

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Balıkçı barınağına dönüldüğünde palamutlar kasalara yüklenerek araçlara dolduruldu.

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Mustafa Taşçı bir seferde 30 ton palamut tuttuklarını, avın bereketli geçtiğini söyledi. (DHA)

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Düzce Akçakoca mustafa taşçı 30 ton palamut balık balıkçı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sonraki yıllarda balık bulamayınca görücem sizi. 1 ay sonra balık yok diye ağlayıp fıyatlara zam yapacaklar, ıyı ızleyın.
allah bereketini arttırsın. en azından balık ucuz olur da karnımız doyar allahım nimetlerine şükürler olsun
Rabbim balikcilarimiza daha çok versin. millette ucuza yesin.
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