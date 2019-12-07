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Yer altı çöp konteyneri için kazılmış kuyuya düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 14:18 | Son Güncelleme

Uşak’ta belediyede çalışan bir temizlik işçisi akşam saatlerinde çöp konteynerinde biriken çöpleri almak amacıyla çalışma yaparken, ayağının kayması sonucu daha önceden yer altı çöp konteyneri için kazılmış olan kuyuya düştü.

Uşak’ta belediyede çalışan bir temizlik işçisi akşam saatlerinde çöp konteynerinde biriken çöpleri almak amacıyla çalışma yaparken, ayağının kayması sonucu daha önceden yer altı çöp konteyneri için kazılmış olan kuyuya düştü. İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Kemalöz Mahallesi Desan Sitesi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyede çalışan temizlik işçisi 35-40 yaşlarındaki L.K. ve çalışma arkadaşları akşam saatlerinde çöp konteynerinde biriken çöpleri almak için bölgeye gitti. L.K. burada çöpleri alacağı esnada ayağının kayması sonucu aynı noktada bulunan fakat henüz faaliyete geçirilmeyen, daha önceden yer altı çöp konteyneri konmak için kazılmış kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri L.K.’yı 2, 5 metre derinliğindeki kuyudan çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan temizlik işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından belediye ekipleri bölgedeki kuyunun etrafını güvenlik şeridiyle sararak tedbir aldı.

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