Bilecik’te yer altına döşenen elektrik kablolarını çaldılar.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Doğanlar Mahallesinde yer altına elektrik kabloları döşeyen işçiler, sabah geldiklerinde bir gün önce yer altına döşenmiş olan kabloların kesildiği ve yerlerinde olmadığı fark ettiler. Durumu hemen polislere bildiler işçiler, çalınan kabloların insan gücü ile çıkarılmayacağını ancak araç yardımı ile çıkarabileceğini belirttiler. Firma yetkilileri, Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunurken olay ile ilgili soruşturma başlattı.

