Yer altında yatan mucize taş

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- HOLLYWOOD ünlülerinin kullandığı, renk değiştirmesiyle bilinen diaspor taşı, dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan boksit (alüminyum) madeninden çıkartılıyor. Boksit kimya sanayi, metalürji, metal üretimi ve çimento sektöründe kullanılırken diaspor ise takı ve mücevher sektöründe alıcı buluyor. Muğla, turizmde olduğu kadar yeraltı zenginlikleriyle de yatırımcıların gözdesi. Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde krom yatakları, il genelinde asbest, doğal taş, demir, grafit, kireç taşı, magnezyum, mangan, kuvars, kükürt ve uranyum ile birlikte Milas'ta çıkan boksit ve kükürt yatakları bölgede en dikkat çeken madenler olarak biliniyor. 1997 yılından bu yana tanıtımı yapılan diaspor taşı dünyada sadece Milas ilçesindeki tek bir madende çıkarılıyor. Maden işletmecisi Ahmet Murat Akgün, diasporun alüminyum bazlı mineral olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bildiğim kadarıyla ilk olarak 1800'lü yıllarda Rusya ve Pensilvanya'da keşfedildi. Mücevher kalitesinde olan ve renk değiştiren taş ilk olarak sadece Türkiye'de çıkartılıyor. 1970'li senelerde Etibank'ın açtığı bir alüminyum madeninde rastlanmaya başlıyor ama dünyada 1990'lı senelerde duyuluyor. Saha ekonomik olmadığı gerekçesiyle Etibank tarafından terk edildikten sonra bazı kişilerin ocakları yağmalayarak yasa dışı yollarla elde ettiği taşlar, bir şekilde alıcı buluyor. Bölgeye gelen turistlere satılıyor. Konu ile ilgili bazı profesörlere veriliyor ve yurtdışına gidiyor. 1990'lı senelerde GIA (Gemological Institute of America) bu konuda dünyada söz sahibi olan kuruluş, bunu bir makalede yayınlıyor ve Type II (ikinci tür) olarak klasifikasyon listelerine ekliyor. Bu şekilde diaspor kristalinden tüm dünyanın haberi oluyor."

'BUGÜNE KADAR BAŞKA BİR YERDE BULUNMADI' Mücevher kalitesinde diaspor taşının dünyada sadece kendisine ait madende çıkarıldığını belirten Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de değerli taş çok bilinen, fazla kişinin ilgilendiği bir konu değil. Aslında belli yörelerde potansiyel var, belli yörelerden belli taşlar çıkıyor. Ama bu işin madenciliği bir şekilde bizim tarihimizde yok. Hindistan'la kıyasladığımızda mesela, ataları milattan önce 1400'lerden beri bu taşları kesiyorlar, madenciliğini yapıyorlar. Bizde öyle bir potansiyel yok ama bizde de birkaç önemli süs taşı madeni bulunuyor. Bunlardan biri de diaspor kristali. Ancak bu taşın enteresanlığı dünyada bugüne kadar başka hiçbir yerde bulunmaması. Renk değiştirebilen mücevher kalitesindeki diaspor, yalnızca Türkiye'de ve bir tek madenden çıkıyor. Bu da şu an benim ruhsat sahibi olduğum maden." 'IŞIĞA GÖRE RENK DEĞİŞTİRİYOR' Akgün, dünyada doğal olarak renk değiştiren 5- 6 taşın olduğunu ifade ederek, burada taş kesiminin önemine dikkat çekti ve şöyle dedi: