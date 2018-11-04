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'Yer altındaki gizli Pamukkale' Kaklık Mağarası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 11:43 | Son Güncelleme

 DÜNYADA eşsiz güzellikteki beyaz travertenleriyle yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin bir benzeri de yer altında yer alıyor.

'Yer altındaki gizli Pamukkale' Kaklık Mağarası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DÜNYADA eşsiz güzellikteki beyaz travertenleriyle yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin bir benzeri de yer altında yer alıyor. Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde bulunan ve 2002 yılında turizme açılan Kaklık Mağarası, içindeki Pamukkale'ye benzer travertenleriyle 'Yer altındaki gizli Pamukkale' olarak biliniyor.
Kaklık Mağarası, içindeki beyaz travertenleriyle ilgi odağı oluyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi gördükten sonra ziyaret ettiği yerler arasındaki mağara, beğeni topluyor. 2002 yılında turizme açılan mağaranın yanında, sazlıklar arasında yer altından kaynayarak çıkan, serbest veya kanallar içinde akan sular, yöre halkınca 'Kokar Hamam Pınarı' olarak anılıyor. Faylar boyunca ilerleyen, yüzlerce metre derinlikten yüzeye çıkan kükürtlü ve yoğun karbonatlı jeotermal suların, cilt hastalıklarının tedavisine iyi geldiği biliniyor.
Malı Dağı'nın kalsiyum karbonat bileşiminde traverten kayaçları içinde oluşan Kaklık Mağarası, yeraltı sularını boşaltan aktif bir mağara durumunda iken, tavanının çökmesi ile açığa çıktı. Bakıldığında şekil olarak obruk özelliği gösteren mağaranın içinde, suların oluşturduğu büyük bir traverten kitlesi ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Pamukkale'ye benzer travertenleriyle 'Yer altındaki gizli Pamukkale' olarak da bilinen Kaklık Mağarası'ndaki havuzlar, Pamukkale'dekine çok benzeyen basamaklar halinde üst üste oluşurken; tavanı ise damlataşı, sarkıtlar ve dikitlerle süslü yapısıyla dikkat çekiyor.
Ziyaretçilerden Serhat Karaman, mağarının eşsiz bir güzelliği olduğunu belirterek, "Pamukkale'yi daha önce görmüştüm. Pamukkale'deki travertenlerin başka bir versiyonunun da mağara içinde yer altında olduğunu öğrenince buraya geldim. Eşsiz ve benzersiz bir güzellikte, adeta cennetten bir parça gibi, çok beğendim" dedi.
Güney Afrika'dan tatil için gelen Ridwan Hurzuk, Pamukkale'nin özel bir yer olduğunu ifade ederek, "Harika bir yer, mağarayı duyunca buradaki travertenleri de görmek istedik. Çok güzel, hayran kaldım" diye konuştu. Fransa'dan tatil için gelen Nada Troudi ise, Pamukkale'yi gördükten sonra benzeri olan Kaklık Mağarası'nı da merak ettiğini ve gelip görmek istendiğini, çok beğendiğini söyledi.
Honaz Belediye Başkanı Ak Partili Turgut Devecioğlu da Kaklık Mağarası'nın Pamukkale'nin yer altındaki versiyonu olduğunu belirterek, "Pamukkale'deki eşsiz travertenlerin yer altındaki görünümü mağaranın içinde. Yer altındaki gizli cennet, şifalı termal suyuyla görmeye değer bir yer. Vatandaşlarımızın burayı ziyaret etmelerin öneriyorum, mutlu olacaklardır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

'Yer altındaki gizli Pamukkale' Kaklık Mağarası'Yer altındaki gizli Pamukkale' Kaklık Mağarası'Yer altındaki gizli Pamukkale' Kaklık Mağarası'Yer altındaki gizli Pamukkale' Kaklık Mağarası

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