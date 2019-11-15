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Yer altından döşenen kaçak elektrik hattı bu kadarına pes dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 11:28 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde elektrik direğinden alınarak yer altından döşenerek eve götürülen kaçak elektrik hattı adeta bu kadarına pes dedirtti.Doğubayazıt ilçesi Ahmedi Hani Mahallesi’nde bir vatandaşın uzaktan haberleşmeli sayaç sisteminden hemen önce şebekeden harici hat çekip ve yer altından evine elektrik götürdüğü Aras EDAŞ ekiplerin tespit edilerek gerekli müdahale yapıldı.

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde elektrik direğinden alınarak yer altından döşenerek eve götürülen kaçak elektrik hattı adeta bu kadarına pes dedirtti.
Doğubayazıt ilçesi Ahmedi Hani Mahallesi’nde bir vatandaşın uzaktan haberleşmeli sayaç sisteminden hemen önce şebekeden harici hat çekip ve yer altından evine elektrik götürdüğü Aras EDAŞ ekiplerin tespit edilerek gerekli müdahale yapıldı. Direğin altından yer altına gömülen kablolar ekipler tarafından ortaya çıkarıldı.
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. faaliyet bölgesinde bulunan 7 il 52 ilçede hizmet veriyor. Kayıp kaçak oranı en yüksek İl ve İlçelerden biri olan Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi’nde birçok bölgede olduğu gibi kayıp kaçak ile mücadele kapsamında uzaktan haberleşmeli sayaç sistemi kuruldu. Bu sistem kaçak kullanımına doğrudan müdahaleye kapalı olduğu gibi dolaylı yoldan müdahale edildiği takdirde de kaçak kullanım yapılan yer uzaktan tespit edilebiliyor.
Doğubayazıt ilçesi Ahmedi Hani Mahallesi’nde bir vatandaşın uzaktan haberleşmeli sayaç sisteminden hemen önce şebekeden harici hat çekip ve yer altından evine elektrik götürdüğü belirlenerek kaçak belirlenerek yasal işlem başlatıldı.
Aras Edaş ekipleri kaçak kullanımında mücadelelerinin 7/24 devam ettiğini belirttiler.

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