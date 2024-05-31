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Yer: Amasya! Can pazarı yaşandı: Sel sularında sürüklenen kadını, taksici kurtardı

31.05.2024 22:10
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Amasya'da etkili olan sağanak yağış kentte sele yol açtı. Bir kadın ise sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı olayda kadın, bir taksici tarafından kurtarıldı. Sel suyuna kapılan kadını kurtaran taksici, "Rögar kapağına ayağı sıkışmıştı. Camı açıp, ablamızın elinden tuttum, ayağa kaldırıp arabaya aldım ve evine bıraktım" dedi.

Yer: Amasya! Can pazarı yaşandı: Sel sularında sürüklenen kadını, taksici kurtardı

Amasya'da 2 gündür etkisini sürdüren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle dönerken, bazı ev iş yerlerini de su bastı. Suyla dolan yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

SEL SULARINA KAPILDI

Öte yandan, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sel suyuna kapıldı. O sırada seyir halinde olan taksici Tahsin Aydın, aracıyla suyun hızını kesmek için taksisini kadının önüne park etti. Suyun hızını kesen taksici, daha sonra kadını aracına alarak sel suyundan kurtardı. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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"RÖGAR KAPAĞINA AYAĞI SIKIŞMIŞTI"

Sel suyuna kapılan kadını kurtaran Tahsin Aydın, yaşananları şöyle anlattı:

"Durakta bekliyorduk. Bir anda yağmur çok hızlı bir şekilde bastırdı. Eğitim Fakültesinin karşısındaki ATM’lerden bir müşterimiz araç istedi. Bende müşterimizi aldım, son durak tarafına götürürken ablamızı yerde suların içinde sürüklenirken gördüm. Rögar kapağına ayağı sıkışmıştı. Camı açıp, ablamızın elinden tuttum, ayağa kaldırıp arabaya aldım ve evine bıraktım. Ücret teklif etti. Kabul etmedim. Kendisine dikkat etmesini istedim. Vatandaşlık görevimi yaptım. Ablamız büyük bir tehlike atlattı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Amasya
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