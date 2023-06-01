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  4. Yer: Amasya! Köylülerin kabusu oldu, gizemli hayvanın ne olduğu ortaya çıktı

Yer: Amasya! Köylülerin kabusu oldu, gizemli hayvanın ne olduğu ortaya çıktı

01.06.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da köylülerin başı şu sıralar çakallarla dertte. Seralarda ekili salatalıkları parçalayıp zarar veren çakallara karşı vatandaşlar tuzaklı kafes kurulmasını istedi. Köylülerden Onur Ürker, "Bu günlerde salatalığın satışından iyi para kazanıyoruz. Ancak salatalıkları istediğimiz gibi toplayamıyoruz. Çünkü çakallar parçalıyor. Onları öldürmek istemiyoruz. Çakal kardeş bizim yakamızı bırak” dedi.

Yer: Amasya! Köylülerin kabusu oldu, gizemli hayvanın ne olduğu ortaya çıktı

Amasya'nın Aksalur Köyü'nde seralara yırtıcı hayvanlar dadandı. Köylülerin kendi önlemleri yetersiz kalınca yetkililerden yardım istenmesi üzerine kurulan fotokapanlarla yırtıcı hayvanların çakallar olduğu ortaya çıktı. Köylülerden Şeref Ürker, "Çakallarla mücadele ediyoruz. Zararımız çok. Çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

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FOTOKAPAN KURULDU

İki ay önce büyük umutlarla diktikleri salatalıkların hasadına başlayan üreticilerin seralarına yırtıcı hayvanlar dadandı. Uluma sesinden çakal olduğu tahmin edilen hayvanlar ürünleri ısırıp parçaladı. Önce doğaya et parçası bırakan köylüler, seraların önünde alarm zili takıp, tel çekmeleri ve korkulukları yenilemelerine rağmen aldıkları önlemler yetersiz kalınca resmi kurumlara müracaat etti. Bunun üzerine köyde bir hafta önce 3 noktaya fotokapan kuruldu. Görüntülerde seraların içinde dolaşıp ürünleri ısıran hayvanın çakal olduğu belirlendi.

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"ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Hasat başı başlarına bela olan çakallardan dert yanan genç çiftçi Şeref Ürker, “Başımız çakal sürüsüyle dertte. 3, 4 tane gördük. Çakallarla mücadele ediyoruz. Zararımız çok. Çare bulunmasını istiyoruz” dedi.

"ONLARI ÖLDÜRMEK İSTEMİYORUZ"

Doğaya et parçası bırakmalarına rağmen seralarına dadanmayı bırakmayan çakallardan kurtulmaları için yetkililerden yardım isteyen Onur Ürker de, “Bu günlerde salatalığın satışından iyi para kazanıyoruz. Ancak salatalıkları istediğimiz gibi toplayamıyoruz. Çünkü çakallar parçalıyor. Onları öldürmek istemiyoruz. Çakal kardeş bizim yakamızı bırak” diye seslendi.

Sebzelere ve sulama hortumlarını parçalayan çakalların yol açtığı zararın her geçen gün arttığını vurgulayan köy muhtarı Ahmet Şilli, “Belgesellerde görüyoruz. Yırtıcı hayvanlar yem atılıp kafes konuluyor. Koskoca aslanları, kaplanları, ayıları başka yerlere götürüyorlar. Çakallar neden olmasın” şeklinde konuştu.

"HAYVANLAR DEMEK Kİ AÇ"

Daha önce çakal sürüsüyle karşılaştığında yaşadıklarını hatırlatan Abdullah Kaya da, “Çakal iri, yarı değildir. Kedi gibidir, yırtıcıdır. Onun karşısında bazı köpekler durabilir. Hayvanlar demek ki aç. Ne yapsın? Açlıktan geliyor dağlardan buralara” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Amasya çakal

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