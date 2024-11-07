HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Ankara! Babaanne ve dedesi 1,5 yaşındaki torunlarını kaçırdı: 'Hayatından endişe ediyorum'

Yer: Ankara! Babaanne ve dedesi 1,5 yaşındaki torunlarını kaçırdı: 'Hayatından endişe ediyorum'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.11.2024 16:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 1,5 yaşındaki çocuktan 8 gündür haber alınamıyor. Çocuğun annesi, oğlunun babaannesi ve dedesi tarafından kaçırıldığı iddia etti. Anne, olayın eşinin ailesi ile arasında olan husumetten dolayı yaşandığını söyledi.

Yer: Ankara! Babaanne ve dedesi 1,5 yaşındaki torunlarını kaçırdı: 'Hayatından endişe ediyorum'

İddialara göre, 30 Ekim tarihinde Polatlı ilçesinde Sıla Coşkun’un (20) kayınbabası M.C. (58) ile kayınvalidesi H.C. (46), 1,5 yaşındaki torunları Muhsin Coşkun’u görmek istedi. Akrabaları M.D. (32) isimli kadınla birlikte oğlu ve gelininin yaşadığı eve giden M.C. ile karısı H.C., o sırada evde yalnız bulunan 5 aylık hamile gelinleri Sıla Coşkun’u darp etti. Coşkun’a oğlundan boşanması gerektiğini söyleyen M.C. ile H.C., torunları Muhsin Coşkun’u alarak evden ayrıldı. Kayınpeder ile kayınvalidenin gelinlerine direnmemesi gerektiğini, aksi takdirde kardeşinin öldürüleceğini söyledikleri de ileri sürüldü. Olayın ardından polise şikayette bulunduğunu söyleyen Sıla Coşkun, 8 gündür haber alamadığı oğlunun hayatından endişe duyduğunu ifade etti. Eşiyle arasında hiçbir problem olmamasına rağmen ailesi tarafından istenmediği için bu olayın yaşandığını dile getiren Coşkun, bir an önce oğluna kavuşacağı anı beklediğini söyledi. Eşinin ailesiyle uzun zamandır anlaşamadığını belirten anne Coşkun, sürekli tehditlerine maruz kaldığını ve oğlunun yerinin gizlendiğini kaydetti.

AW324292_01

"DARP EDİLDİM, ÇOCUĞUMU ALIP GİTTİLER"

Olayla ilgili konuşan Sıla Coşkun, “Ben kayınvalidem ve kayınbabamla görüşmüyorum. Her hafta sonu çocuğumu görmeye geliyorlar. O gün de sıradan bir gün gibi çocuğumu görmeye geleceklerini, yanlarında götüreceklerini ve sabah getireceklerini söylediler. Kendileriyle konuşmadığım için eşimin kuzeniyle birlikte eve geldiler. Kapıyı açtığımda üçü de içeri girdiler ve bana ‘Ya çocuğu bize verirsin ya da kardeşinin peşindeki yabancı uyruklu insanlar onu öldürecek’ dediler. Karşı çıktım, çocuğumu vermek istemedim. O sırada kayınvalidem tarafından darp edildim. Çocuğumu alıp gittiler. Ertesi gün çocuğumu bekledim ama getirmediler. Polise gittim, şikayette bulundum” dedi.

AW324292_02

"KAÇIRANLAR ORTADA AMA OĞLUM YOK"

Kayınpederinin oğlunun yerini sakladığını söyleyen Coşkun, “Çocuğum bir haftadır kayıp. Eşimin ailesini aradığımda, çocuğun velayetini onlara vermek gerektiğini, aksi halde bir daha yüzünü göstermeyeceklerini söylediler. Eşimle benim anlaşamadığımı düşünüyorlar ve boşanmamızı istiyorlar. Olayı da bu yüzden yaptılar. Eşimle aramda hiçbir sıkıntı yok. Ciddi bir tartışmamız hiç olmadı. Ailesi beni hiç sevmedi, anlaşamıyoruz. Annesi eşime biraz takıntılı, oğlu hep yanında olsun istiyor. Kaçıranlar ortada ama oğlum yok. Çocuğun götürülebileceği adreslere gittik ama bulamadık. Sorduğumuzda ise ‘Çocuk bende, alabilen varsa gelsin alsın’ diyorlar” diye konuştu.

AW324292_03 (1)

"ÇOCUĞUMUN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Oğlunun hayatından endişelendiğini söyleyen Coşkun, “Çocuğumun hayatından endişe ediyorum. Şu anda kimin yanında bilmiyorum. Ne yiyor ne içiyor, annesini arıyor mu hiç bilmiyorum. 8 gündür ayrıyım, hiç haber yok kendisinden. Nerede olabileceğine dair bir tahminim yok. Bütün tanıdıkların evlerine baktık yok. Çocuğumu sürekli götürüp getiriyorlardı. Ben de buna güvenerek vermiştim ama bu kez getirmediler. Şu anda 5 aylık hamileyim ve buna rağmen darp edildim. Bana sövdüler, hakaret ettiler. Çocuğumu vermek istemeyince daha da çok üzerime geldiler. Çocuğumu çok özlüyorum. Olayın olduğu gün adli mercilere şikayette bulundum, savcılığa da gittim. Şu anda araştırmalar devam ediyor. Takipçisi olacağız” dedi.

AW324292_04 (1)

Kaynak: İHA

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ankara
En Çok Okunan Haberler
Börekçiden evli kadına ahlaksız teklif! Attığı mesajı açık açık söyledi: Hiçbir şey yapmamış gibi bir de beraatını istedi

Börekçiden evli kadına ahlaksız teklif! Attığı mesajı açık açık söyledi: Hiçbir şey yapmamış gibi bir de beraatını istedi

Asgari ücret için 'sürpriz olabilir' çıkışı! O rakam Erdoğan'ın masasına geldi

Asgari ücret için 'sürpriz olabilir' çıkışı! O rakam Erdoğan'ın masasına geldi

Üvey Baba'nın Halil'i Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı! Telefonunu görenler şaşırdı

Üvey Baba'nın Halil'i Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı! Telefonunu görenler şaşırdı

Enes Güran'a kritik soru soruldu!

Enes Güran'a kritik soru soruldu!

Narin davasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan art arda yeni ifadeler! Önce cinsel ilişki itirafı şimdi de bu: Oradan çıkaracaktım, vicdanım el vermedi

Narin davasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan art arda yeni ifadeler! Önce cinsel ilişki itirafı şimdi de bu: Oradan çıkaracaktım, vicdanım el vermedi

Özel'den olay MİT iddiası! "Duyum aldık" dedi, Kalın'a çağrı yaptı

Özel'den olay MİT iddiası! "Duyum aldık" dedi, Kalın'a çağrı yaptı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.