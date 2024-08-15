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  4. Yer: Ankara! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp aynı silahla intihar etti

Yer: Ankara! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp aynı silahla intihar etti

15.08.2024 00:59
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldürdü. Şahıs cinayetin ardından aynı silahla intihar etti.

Yer: Ankara! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp aynı silahla intihar etti

Alınan bilgiye göre, Durali Alıç Mahallesi 937. sokakta B.B. ile boşanma aşamasındaki eşi Z.B, otomobilde tartışmaya başladı.

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B. tabancayla eşi Z.B'yi vurduktan sonra aynı tabancayla yaşamına son verdi.

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Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde B.B. ile Z.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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cinayet İntihar Ankara
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