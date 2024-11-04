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  4. Yer: Ankara! Feci kaza: 21 yaralı...

Yer: Ankara! Feci kaza: 21 yaralı...

04.11.2024 21:02
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki servis aracının çarpıştığı trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Yer: Ankara! Feci kaza: 21 yaralı...

Alınan bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Çubuk ilçesi Yenice Kavşağı’nda meydana geldi. Bir fabrikanın personelini taşıyan Selami A. idaresindeki 06 S 25023 plakalı servis aracı ile Ali M. idaresindeki 06 ECC 205 plakalı servis aracı, Ankara Bulvarı Yenice Kavşağı’nda çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 06 S 25023 plakalı servis aracındaki 17 kişi ve 06 ECC 205 plakalı araçta bulunan 4 kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat kavga
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