Yer: Ankara! Halk otobüsü şoförüne bıçak çekip, tehditler savurdu

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Trafikte, özel halk otobüsü şoförü ile bir minibüsün sürücüsü arasında tartışma çıktı. Trafikte seyir halindeyken devam eden tartışmada minibüsün sürücüsü aracının camından bıçak savurarak otobüs şoförüne tehditlerde bulundu.

CAMA BIÇAKLA VURDU

Bir süre sonra trafik ışıklarında duran minibüs sürücüsü aracından inerek otobüs şoförüne yöneldi. Önce cama elinde bulunan bıçakla vurdu, ardından yumrukladı.

Otobüste bulunan yolcular ise panik dolu anlar yaşadı. Ardından aracına dönen sürücü bölgeden uzaklaştı. O anlar otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır